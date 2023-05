Sabalenka razmišlja o titulama pre nego o WTA listi

Beloruska teniserka Arina Sabalenka rekla je danas da je koncentrisana na osvajanje titula, pre nego na plasman na svetskoj rang-listi, uprkos tome što se primakla prvoj teniserki sveta Poljakinji Igi Švjontek.

„Uvek sam želela da osvajam što više titula tokom karijere. Ako nastavim tako i koncentrisana sam na sebe, uvek postoji šansa da postanem broj jedan. To nije moj prioritetni cilj, ali nešto što bih želela u budućnosti“, rekla je Sabalenka za Jurosport.

Sabalenka je godinu počela osvajanjem titule na Australijan openu, prvog grend slem trofeja u karijeri, a ove sezone ima tri titule.

„Sada imam drugačiji pristup, pošto sam prethodno mislila da moram da osvojim makar jedan grend slem trofej. Sada kada ga imam, mogu da igram sa više slobode, ne moram da razmišljam o tome da sam vrhunski igrač bez grend slema. Samo mislim o mojoj igri i želji da prikažem najbolju igru kada izađem na teren“, navela je Sabalenak.

Prošle subote pobedila je u finalu turnira u Madridu prvu teniserku sveta Poljakinju Igu Švjontek i one bi mogle da razviju veliko rivalstvo u narednim godinama.

„Prošle sezone sam izgubila tolike mečeve od nje, tera me da budem bolja i srećna sam što igramo u finalima. Nadam se da ćemo to činiti do kraja sezone, možda i duže. Uradiću sve da dođe do tih mečeva“, rekla je druga teniserka sveta.

„Ona nije jedina protivnica o kojoj razmišljam na treninzima, ali kada izgubite četiri meča uzastopno, onda o toj protivnici razmišljate na treninzima“, dodala je ona.

Sabalenka ove nedelje učestvuje na turniru u Romu, gde će na početku igrati protiv Amerikanke Sofije Kenin.

