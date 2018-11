Šaćiri: Čuo sam kad mi je navijač Zvezde psovao majku

Đerdan Šaćiri otkrio je da je čuo kako ga navijač Crvene zvezde vređa s tribine prilikom gostovanja srpskog kluba u Liverpulu, u Ligi šampiona.

Šaćiri je navukao bes građana Srbije letos kada je na utakmici reprezentacije Švajcarske protiv Srbije (2:1) na Svetskom prvenstvu svoj pogodak proslavio pokazujući rukama albanskog orla.

„Čuo sam da mi psuje majku dok sam stajao pored terena. Otac mi je bio na stadionu, i on je čuo“, rekao je Šaćiri.

Švajcarac albanskog porekla nije bio u timu na gostovanju u Beogradu.

„S jedne strane razumem, jer menadžer Klop nije želeo da to ometa tim u pripremi za meč. S druge strane, voleo bih da sam mogao da pomognem ekipi“.

Šaćiri je letos stigao u Liverpul iz Stouka, a legenda Mančester junajteda Geri Nevil ga je kritivako da se ponašao neprifesionalno u dresu Stouka prošle sezone.

„Briga me šta on priča. Briga me i da kaže da se sad trudim. Ne bih otišao na kafu s njim“, rekao je Šaćiri.