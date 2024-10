Sainc: Bila mi je potrebna pobeda na trci u Meksiku

Vozač Ferarija Karlos Sainc rekao je da mu je bila potrebna pobeda u večerašnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika, pošto na kraju sezone odlazi iz italijanske ekipe i da je srećan što je uspeo da je ostvari.

„Neverovatno je videti ovu publiku, osetio sam njihovu podršku čitave nedelje, imam mnogo navijača u Meksiku koji su mi dali snagu za ovo što sam uradio. Zaista sam želeo ovu pobedu, bila mi je potrebna, za mene. Rekao sam da želim još jednu pobedu pre nego napustim Ferari, a uraditi to ovde pred mega publikom je neverovatno“, rekao je Sainc posle trke.

Sainc je pobedio u Meksiko sitiju i ostvario četvrtu pobedu u karijeri. On na kraju sezone napušta Ferari i odlazi u Vilijams.

„Do kraja ima četiri trke, želim da uživam koliko god mogu. Ići ću na pobedu ako se ukaže prilika“, naveo je španski vozač.

On je startovao sa pol pozicije, pretekao ga je Maks Verstapen iz Red Bula, ali je uspeo da vrati poziciju i sigurnom vožnjom ostvario je pobedu.

„Nisam se pripremao za preticanje Verstapena. Bio sam iznerviran na početku, pošto me je pretekao i rekao sam sebi da moram da ga iznenadim na ovaj ili onaj način, pošto je njega super teško preteći. On je to dokazao mnogo puta. Bio sam poprilično u zaostatku, ali sam rekao sebi da nemam šta da izgubim. Imao sam samopouzdanje prilikom kočenja u prvoj krvini“, rekao je Sainc.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris. On je vodio veliku borbu sa Verstapenom za poziciju, pošto se bore za šampionsku titulu. Vozač Red Bula je zbog svojih poteza u duelima dobio dve kazne od po 10 sekundi.

„Bila je veoma teška trka. Prvih nekoliko krugova mnogi od nas su želeli da ostanu u trci i izbegnu sudare. Karlos je vozio dobru trku, čestitam mu, kao i Ferariju. Dao sam sve od sebe. Znao sam šta da očekujem od Maksa. Nisam želeo da očekujem takve stvari, pošto mnogo poštujem Maksa kao vozača, ali bio sam spreman za ovako nešto“, rekao je Noris.

„To vožnja nije baš čista, ali izbegao sam to i bila je dobra trka. Nastavljam, dajem sve od sebe, obavljamo veoma dobar posao ako tim, a danas smo verovatno bili najbrži. Koncentrisani smo na nas, nastavićemo da se borimo“, dodao je on.

Noris je u šampionatu smanjio zaostatak na 47 bodova za vodećim Verstapenom, koji je trku završio na šestom mestu.

Treće mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler.

„Bilo je teško. Na prvom setu guma je trebalo voditi računa o temperaturi, što je bilo prilično teško, ali dali smo sve od sebe u trci. Čitavog vikenda sam bio u zaostatku, a treće mesto je najbolje što sam mogao. Karlos je vozio neverovatno, ovo je dobar vikend za ekipu, što je pozitivno“, rekao je on.

On je osvojio i dodatni bod za najbrži krug trke u samoj završnici.

„Radimo super dobro kao ekipa. U poslednjih nekoliko trka smo na nivou na kome bi trebalo da budemo. Titula u šampionatu konstruktora je i dalje naš cilj, a sa ovakvim rezultatima joj se približavamo. Nadam se da možemo da nastavimo u tom pravcu i osvojimo titulu“, dodao je Lekler.

Naredna trka vozi se 3. novembra za Veliku nagradu Brazila u Sao Paolu.

