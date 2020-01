Šakota pred Efes: Ovakva utakmica je prilika da uživamo

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je da njegov tim u 22. kolu Evrolige očekuje težak meč protiv lidera takmičenja Efesa, ali da će susret biti prilika za uživanje.

„Očekuje nas meč protiv ekipe koja je najbolja u Evroligi, koja je najviše pokazala i koja u svom sastavu ima igrača koji trenutno pravi razliku i igra fantastičnu košarku. Ovakva utakmica je prilika da uživamo, da gledaoci gledaju lepu i kvalitetnu košarku. Bez obzira na sve rečeno o ekipi Efesa, mi imamo i naše ambicije. Pripremićemo se za ovu utakmicu, borićemo se i uz cvrstu odbranu i podršku možemo do rezultata bez obzira na to da je Efes popunjen na svim pozicijama sa najmanje sa dva igrača“, rekao je Šakota za klupski sajt.

Crveno-beli za ovaj susret neće imati na raspolaganju povređene Filipa Čovića i Marka Jagodića-Kuridžu, a kapiten Branko Lazić ističe da će utakmica biti teška, ali da niko nije nepobediv.

„Efes je pokazao i ove i prošle sezone da je izuzetno jak sastav, igraju odlično. Dolaze nakon prve pobede nad Realom u Madridu posle 15 godina, i to bez nekoliko važnih igrača u svom sastavu. I to govori koliko su dobri ove godine. Ali niko nije nepobediv. Pod uslovom da se pridržavamo plana, da igramo odbranu do krajnjih granica i naravno uz naše navijače i podršku, ništa nije nemoguce. Zna se od koga kreće sve, Šejn Larkin se nametnuo kao lider te ekipe i igra sjajno ove sezone, ali svi ostali pocev od Vase Micića, pa do centara. Svi zajedno čine tim koji je prvi kandidat za osvajanje titule ove sezone“ , rekao je Lazić.

Meč između košarkasa Crvene zvezde i Efesa igra se sutra od 19 sati u „Štark areni“.

(Tanjug)