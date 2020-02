Šampion pao u Madridu, Haland srušio PSŽ (video)

Fudbaleri Atletika iz Madrida savladali su večeras branioca trofeja Liverpul 1:0 (1:0) u prvom meči osmine finala Lige šampiona.

Jedini gol postigao je Saul Njiguez u četvrtom minutu.

Istovremeno, Borusija Dortmind savladala je Pari Sen Žermen 2:1 (0:0).

Fenomenalni Norvežanin Erling Haland bio je strelac u 69. i 77. minutu, dok je gol za Parižane postigao Nejmar u 75. minutu.

