Šampion Rolan Garosa danas radi u lokalnom marketu za 12,5 evra po satu (foto)

Aktuelni šampion Roland Garosa u dublu, Nemac Kevin Kravic, u vreme kada se ne igra tenis vreme provodi radeći u supermarketu.

A post shared by Kevin Krawietz (@kevinkrawietz) on Jun 10, 2019 at 7:41am PDT

Ovaj 28-godišnji teniser, samo godinu dana otkad je u paru sa Andreasom Misom pobedio u finalu gren slema u Parizu Žeremija Šardija i Fabrisa Martana sa 2-0 u setovima, zaposlio se u jednom Lidlu u predgrađu Minhena.

Ukupno je prošle godine zaradio oko 550.000 evra, a sada radi za 12,5 evra po satu u poznatom lancu marketa i svakog dana ustaje u pola šest ujutru.

Kako je došao na ideju da se zaposli?

„Bilo mi je dosadno kući, a moj prijatelj radi u Lidlu. Šalio se sa mnom i još jednim prijateljem da Lidl traži ljude za rad. Rekao mi je da postoji šansa da nas zaposli, ali da moramo da krenemo za tri dana, pa smo rešili da probamo“, počeo je priču Kravic za Dejli Mejl.

„Tražio sam novo iskustvo. Iako to nije nešto kao biti lekar, rad u supermarketu je vrlo važan posao u pružanju pomoći zajednici“.

Kevin Krawietz is helping out during the #coronavirus pandemic by stacking shelves in his local supermarket.https://t.co/FoeZJJjpRj

— News18 Sports (@News18Sports) April 27, 2020