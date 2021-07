Saničanin i Urošević: Maksimalno ozbiljno protiv Dunajske

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana Siniša Saničanin i Slobodan Urošević izjavili su da tim mora masksimalno ozbiljno da pristupi u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Dunajske.

Crno-beli će u četvrtak od 21 sat na svom stadionu igrati sa slovačkom Dunajskom stredom.

„O Dunajskoj Stredi znamo da su mlada i kvalitetna ekipa i da, naravno, treba da ih shvatimo maksimalno ozbiljno. Takođe, ulazimo u utakmicu kao favoriti i to moramo i da opravdamo, da budemo maksimalno fokusirani i disciplinovani, kako bismo došli do što pozitivnijeg rezultata .Igramo kod kuće, pred našim navijačima, koji će nam svakako biti dodatni vetar u leđa i pomoći nam da dođemo do pobede“, rekao je Siniša Saničanin za klupski sajt.

Levi bek Slobodan Urošević očekuje težak duel.

„Dugo nismo igrali pred publikom i, iskreno, sa te strane, jedva čekamo da izađemo na teren. Videli ste koliko nas je ta energija nosila. Biće, naravno, teška utakmica, jer se o protivniku ne zna mnogo. Mlada su ekipa, nepredvidiva i stoga moramo biti maksimalno oprezni, ali i igrati našu igru. Raduje nas i što će na „Dečijoj tribini“ biti dece na stadionu i to je još jedan od motiva da damo sve od sebe, da ugođaj bude potpun“, rekao je Urošević.

(Tanjug)

