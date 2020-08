Sanogo: Sjajan početak, bićemo još bolji

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Seku Sanogo izjavio je da je veoma zadovoljan načinom na koji je ekipa započela sezonu i poručio da veruje kako će u nastavku da bude još bolje.

Zvezda je u prva tri kola Superlige zabeležila tri pobede identičnim rezultatom 3:0, protiv Novog Pazara i Radničkog u Beogradu, odnosno Mačve u Šapcu.

„Sjajno smo započeli sezonu. Sve tri utakmice u prvenstvu smo pobedili istim rezultatom, a pritom nismo primili gol. Čini mi se da protivničke ekipe nisu toliko pretile pred našim golom. To je odlično. Ekipa napreduje iz dana u dan i to je ono što je najbitnije. Trudimo se da ispunimo sve ono što stručni štab traži od nas i siguran sam da ćemo vremenom biti još bolji. Jeste naporno, imali smo jake pripreme, ali znamo da je to veoma bitno za ono što nas očekuje u nastavku sezone“, rekao je Sanogo za klupski sajt.

Iskusni defanzivni vezista iz Obale Slonovače ističe da je posle duge pauze zadovoljan svojom igrom.

„Verujem da mogu mnogo bolje. Naravno, moje dobre igre su rezultat celokupnog rada čitave ekipe. Na svakom treningu smo koncentrisani na to da se što bolje i što više uigramo kako bi to, kada dođe vreme za utakmice, sve bilo na najvišem nivou i kako bi naši navijači mogli da uživaju u dobrim igrama i pobedama. Zajedno možemo mnogo, ceo tim je skup odličnih pojedinaca, ali i sjajnih ljudi“, poručio je Sanogo.

Zvezda već u petak dočekuje Spartak u Superligi, a narednog utorka na stadion „Rajko Mitić“ stiže Evropa sa Gibraltara na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.