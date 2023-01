SAS: Vuleta i Sinančević najbolji u 2021. i 2022. godini

BEOGRAD – Šampionka sveta i Evrope u skoku u dalj Ivana Španović Vuleta i vicešampion Evrope u bacanju kugle Armin Sinančević najbolji su atletičari Srbije za 2021. i 2022. godinu, u izboru Srpskog atletskog saveza (SAS).

Na svečanosti u Komtrejdu proglašeni su i najbolji mladi atletičari u svim kategorijama, a među lauratima su i Adrijana Vilagoš i Angelina Topić, osvajačice medalja na SP u juniorskoj i EP u seniorskoj konkurenciji.

„Spojili smo dodelu za 2021. i 2022. godinu, jer nismo bili u mogućnosti zbog pandemije korona virusa da organizujemo dodelu za 2021. godinu. Ove dve godine su možda i najuspešnije u istoriji Srpskog atletskog saveza“, izjavio je predsednik SAS Veselin Jevresimović i istakao da je posebno ponosan na organizaciju Svetskog dvoranskog prvenstva u martu kada je Beograd bio centar svetske atletike, a Vuleta osvojila zlato.

Takođe smo imali najuspešnije Evropsko prvenstvo, gde smo se vratili sa četiri osvojene medalje, a ja kao predsednik mogu da budem ponosan na naše atletičare, jer je ovo kruna dugogodišnjeg rada, dodao je Jevrosimović i posebno se zahvalio državi i predsedniku Aleksandru Vučiću.

„Verujem da uskoro možemo da postanemo atletska velesila, imamo talentovanu decu i osvojimo 15 medalja“, poručio je Jevrosimović.

Direktor SAS Slobodan Branković emotivno je govorio o organizaciji dvoranskog SP i konstatovao da je

to bio najveći sportski događaj u istoriji Srbije.

„Atletika je u protekloj godini bila sigurno najbolji sport, osvojili smo 17 medalja na velikim takmičenjima, četiri medalje samo na jednom takmičenju na EP u Minhenu, a srpska atletika je čekala evropsku medalju od 1990. do 2007. godine“.

Verujem da ćemo preko Ministarstva sporta dobiti sredstva da ovu decu izvedemo na pravi put, da Srbija u Parizu ima četiri kandidata za olimpijsku medalju, ako nam budu verovali, siguran sam da ćemo u Los Anđelesu tu cifru da dupliramo, dodao je on.

„Atletika nije više jeftina, skup je sport i potrebno nam je mnogo veće ulaganje da to postignemo. Ako do sada nismo stekli poverenje, ne znam kada ćemo. Ono što me plaši, to je odnos naše krovne organizacije, niko se nije pojavio ispred Ministarstva sporta, stolica je prazna, a uredno su dobili poziv na vreme. Jer ako država Srbija nema računa da pomaže ovakvu srpsku atletiku, onda sam ja na pogrešnom putu“, poručio je Branković.

Ivana Španović Vuleta se zahvalila u ime nagrađenih i poslala poruku mladim snagama.

„Nastavite ovako i sanjajte velike snove“ , poručila je Vuleta.

(Tanjug)

