Saša Đorđević posle plasmana otvorio dušu (foto, video)

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je posle pobede nad Izraelom (97:76) i plasmana na Svetsko prvenstvo u Kini da je pred ekipom i igračima bio nestvarno težak zadatak!

Srbija deklasirala Izrael 97:76 i plasirala se na Svetsko prvenstvo 2019. u Kini!!!

Bravoooo momci!!! Čestitamo!!! Srbija!!!#kss #reprezentacija #FIBAWC pic.twitter.com/ZbQYSNyiws — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) February 24, 2019

– Čestitam igračima, imali su najteži posao tokom ovih prozora. Nestvarno težak zadatak. Iako mi mislimo da je dovoljno da se samo neko pojavi u dresu Srbije i da će protivnik da se preda. Očigledno je da se košarka igra sjajno u svim zemljama i svi su hteli na Svetski kup. Bilo je mnogo znakova pitanja, svaki prozor. Ali, oni su odgovorili srcem. Nije čudo što je Milosavljević, on stalno sedi pored mene. On nas je obojio energijom i srcem, on je savršeni primer igrača koji dolazi iz Srbije i koji je sve ovo uspeo. On je primer šta znači rad, srčanost, karakter… Velika odgovornost prema profesiji. Kada biste znali da je trenirao tri dana sa puknutim mišićem da bi se izborio za mesto 2015… Šta još da kažem. On to radi stalno. Zahvalan sam mu, kao i svima koji su dres obukli.

Predsednik KSS Predrag Danilović čestitao u svlačionici igračima i selektoru Đorđeviću plasman na Svetsko prvenstvo u Kini.#kss #reprezentacija #FIBAWC pic.twitter.com/1QVrbU7tbX — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) February 24, 2019

Đorđević se zahvalio publici koja nije okrenula leđa kada je bilo najteže, već je ispunila “Pionir”…

– Fenomenalna publika. To nam znači mnogo. Ovakvu podršku nadam se da košarkaška Srbija neće izgubiti. Velika zahvalnost KSS, svima zaposlenima, ništa nismo mogli da zamerimo. Putovanja su bila organizovana čarterima, ne znam da li ste svesni koliko je to teško. Samo da se igrači odmore. Svim mojim saradnicima, hvala, daju i više od onoga što tražim. Ali, igrači, igrači, igrači…

Iz Đorđevića su navirale emocije…

– Nisam emotivan često. Rekao sam da je ovo najvažnija pobeda posle prve utakmice, a sada ponavljam. Niko nije razumeo kada sam govorio da je hijerarhija potpuno promenjena kvalifikacijama. Mi kao sportisti uvek želimo fer-plej meč. Pustite me u poziciju da igramo sa najboljima mi i protivnik, pa da vidimo. Mi smo stalno igrali šah sa ovim kvalfiikacijama. Nadam se da se više igrača neće povrediti. Naši su se mnogo povredili. U prvom prozoru, mnogo je igrača povređeno tokom sezone. Moramo da razmišljamo o igračima koji su proizvod. Moraju da budu zdravi. Moramo da stavimo prst na glavu. Ovaj kalendar ubija noge, karijere. Kao i rezultate.

Nastavio je Đorđević gotovo u jednom dahu

– Petorica igrača prednji ukršteni ligamenti u dve godine! Na koga da stavimo pritisak da bi ti ljudi shvatili. Ja im pričam, oporavak, oporavak, oporavak… Čestitam Izraelu, ali nisam imao dilemu večeras. Znao sam ko će pobediti. Ovi momci su mi sve.

Bilo je fenomenalnih akcija, zakucavanja, igrači su se opustili i uživali uz publiku. Nadam se da će Srbija uvek težiti da donesemo lepo i navijačima.

Nismo dobri glumci, možda je neko mogao da proceni i da shvati da smo bili pod pritiskom da želimo na Svetski kup. Mi smo radili mnogo. Napravićemo analizu i „ćeraćemo se mi još“. Ne potcenjujte niko nikada one koji rade u KSS. Posebno u ovoj zemlji! Svi radimo za dobrobit rperezentacije. Niko nikada ne sme da potceni KSS, kroz šta je taj Savez prošao kroz 90 godina. Niko!, rekao je Đorđević.

Legendarni izraelski igrač, a sada selektor, Oded Kataš, čestitao je Srbiji zbog odlaska na Svetski kup.

– Imali smo neke velike pobede tokom kvalifikacija. Neverovatno sam ponosan na ove igrače. Znali smo da neće biti lako, pričajući o celim kvalifikacijama. Mnogo smo imali mladih igrača, pa je ovo bilo više od očekivanog. Danas smo igrali protiv jednog od najboljih timova na svetu. Znali smo da neće biti lako, bili smo tu negde prvih deset minuta, ali sam ponosan što smo se borili do samog kraja. Možemo mnogo iskustva da prenesemo na sledeće izazove – rekao je Kataš, prenose mediji.