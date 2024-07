Sautgejt: Moramo da budemo taktički savršeni da bismo pobedili Španiju

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt rekao je da će njegova ekipa morati da bude „taktički savršena“ da bi pobedila Španiju u predstojećem finalu Evropskog prvenstva.

Engleska se plasirala u finale Evropskog prvenstva pobedom protiv Holandije 2:1, a Španija je takođe sa 2:1 pobedila Francusku.

Sautgejt je tri puta u poslednja četiri velika takmičenja doveo ekipu do polufinala.

On je rekao da je trostruki evropski šampion favorit u finalu, koje se igra u nedelju od 21 čas u Berlinu.

„Oni bi sa pravom bili favoriti zbog onoga što su uradili na ovom turniru. Oni su bili najbolji tim. Imali su dan više, a u poslednja tri finala, možda i više, to je bilo prilično značajno, tako da moramo da se oporavimo. Taktički moramo da budemo savršeni, jer su oni dobra ekipa. Ali tu smo“, naveo je Sautgejt, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Reprezentativac Engleske Deklan Rajs rekao je da će ekipi biti motivacija poraz od Italije u prošlom finalu Evropskog prvenstva 2021. Engleska je u finalu u Londonu izgubila posle jedanaesteraca 2:3, nakon što je posle produžetaka bilo 1:1.

„Zauvek će me proganjati to što je Italija podigla trofej. Sada nam se pruža još jedna prilika da pišemo sopstvenu istoriju, ali igramo protiv druge kvalitetne ekipe koju moramo da poštujemo. Nadam se da ćemo sada uspeti. Ne samo jedni za druge, nego i za selektora. Mislim da on to zaslužuje“, rekao je Rajs.

Njegov saigrač Kol Palmer rekao je da ekipa može da „završi posao“ i trijumfom u Berlinu zauvek promeni svoje živote.

„U prvih nekoliko utakmica na turniru, nismo igrali najbolje što smo mogli i svi to znaju. Ali kako je turnir odmicao, mislim da smo u polufinalu odigrali najbolju utakmicu, a to je ono što želite kada ulazite u završnicu“, dodao je Palmer.

(Beta)

