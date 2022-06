Sautgejt o Grilišu: Mora da poboljša taktičko znanje

MINHEN – Selektor reprezentacije Engleske Garet Sautgejt izjavio je da bi fudbaler Mančester sitija Džek Griliš morao da unapredi taktičko znanje ako bude želeo da izbori mesto startera u nacionalnom timu, prenosi „Skaj sport“.

Griliš (26) je igrao poslednjih 20 minuta za Englesku na sinoćnjem meču Lige nacija protiv Nemačke (1:1).

„Na početku utakmice izazov za krilne igrače je da napadaju, brane i pokušaju da postignu gol, za to je potreban visok nivo taktičkog znanja. To je segment igre koji Griliš mora da poboljša. Nosio je loptu dok se utakmica otvarala sa više prostora i prilika. Uticaj koji su Džerod Boven i on imali je veoma važan u napadu. Igrači su pred velikim izazovom“, rekao je Sautegejt.

Griliš je odigrao 21 meč za englesku reprezentaciju.

(Tanjug)

