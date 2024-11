Selektorka košarkašica Srbije Maljković: Igračice moraju da pokažu da veruju u sebe

Selektorka košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je danas da će na predstojećoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. godine protiv Portugala igračice koje sada imaju veću ulogu morati da pokažu da veruju u sebe i da će tek na utakmici moći da se vidi kako će novi sastav ekipe izgledati.

„Prvi put će igračice koje nisu imale vodeće uloge preuzeti svu moguću odgovornost. U prošlosti su pored sebe imale neke starije igračice da im čuvaju leđa, ali sada to nije slučaj. Mnogo je teško i mnogo je neizvesno, i mi ćemo znati kako sve to izgleda tek u četvrtak kada utakmica počne“, navela je Maljković, a preneo Košarkaški savez Srbije.

Reprezentacija Srbije će dočekati Portugal u četvrtak u 18 časova u Hali sportova „Ranko Žeravica“ u Beogradu, a ulaz na utakmicu će biti besplatan.

„Dodatni problem je i što su sve rasute po svetu i što mali broj njih ima vodeće uloge u svojim klubovima. Ipak, one zasužuju svaku pohvalu za rad i trud, i to je razlog zašto ih treniram i zašto ih vodim. Suvišno je pričati da li ja verujem u njih. U četvrtak one moraju da pokažu da veruju u sebe, baš onoliko koliko ja verujem u njih zbog tog ogromnog rada i truda koje ulažu“, dodala je Maljković.

Selektorka košarkašica Srbije je rekla da Saša Čađo trenira sa ekipom, ali da neće biti u mogućnosti da igra, dok se nada da će Ivon Anderson biti spremna za utakmicu.

Košarkašica Srbije Jovana Nogić navela je da reprezentacija Portugala igra sa dosta borbenosti i motivacije, i da će utakmicu pobediti ekipa koja bude pokazala više želje.

„Imaju tim koji se uvek bori. Možda nemaju visoke igračice, možda nemaju poznata imena, ali to je ekipa koja daje sve od sebe na svakoj utakmici. Uz to imaju ekstra motivaciju, jer dugo nisu bile na Evropskom prvenstvu. Vole da se bore, da trče i da igraju čvrsto, baš kao i mi. Mislim da će na kraju pobediti ekipa koja više bude želela pobedu. Publika je uvek bila naš šesti igrač. Htela bih da pozovem naše navijače da dođu u što većem broju, jer nam svaka podrška znači“, kazala je ona.

Reprezentacija Srbije je pobedila obe svoje utakmice u kvalifikacijama do sada i prva je na tabeli grupe G.

Srpske košarkašice će utakmicu četvrtog kola kvalifikacija igrati u Rigi protiv Ukrajine u nedelju u 20.30.

