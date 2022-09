Šengelija: Reagovali smo kao ljudi, Turci nam prete smrću

TBILISI – Košarkaš Gruzije Tornike Šengelija izjavio je danas da su njegovi saigrači iz reprezentacije reagovali kao muškarci tokom tuče sa košarkašima Turske posle meča trećeg kola A grupe na Evrobasketu, u kom je domaćin u Tbilisiju slavio sa 88:83 posle produžetaka.

Turski mediji preneli su da su njihovog reprezentativca Furkana Korkmaza uz Dudu Sanadzea, sa kojim se sukobio na terenu, napali i Šengelija i Goga Bitadze.

Šengelija propušta Evrobasket zbog povrede ramena, dok Bitadze nije igrao protiv Turske odlukom selektora Ilijasa Zurosa.

„Nije trebalo da reagujemo na provokacije. Reagovali smo kao ljudi, kao muškarci i pokazali smo reakciju. Sa druge starne, kada sukob počne na terenu, treba tu i da ostane. Ne treba da tražiš igračima drugog tima pred njihovim porodicama, prijateljima, navijačima da idete u tunel da nastavljate tamo borbu. Ne samo to, kada smo išli u svlačionicu, provokacije su se nastavile. Nazivali su nas svakakvim imenima i pokazivali su svašta rukama. Izjave turskih medija takođe su ofarbale drugačiju sliku i to je napravilo agresivne reakcije turskih navijača prema našim porodicama. To su veoma uznemirujuće poruke i pretili su nam smrću“, napisao je Šengelija na društvenim mrežama, a preneo Košarkaški savez Gruzije.

Sa druge strane, Furkan Korkmaz je izneo drugačije viđenje situacije i incidenta u Tbilisiju.

„Bilo je kao ulična tuča. Nije bilo razgovora. Ljudi su nas samo napali. Naravno da smo reagovali i branili se, što smo i morali da uradimo kao muškarci. Takođe mislim da je postojao propust sa obezbeđenjem. Ili su jednostavno dozvolili njihovim igračima šta žele“, izjavio je Korkmza za turske medije, a preneo portal Basket news.

(Tanjug)

