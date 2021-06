Senzacija na EP: Češka šokirala favorita Evropskog prvenstva

Fudbaleri Češke napravili su veliko iznenađenje eliminisavši Holandiju sa Evropskog prvenstva. Izabranici Jaroslava Šilhavija pobedili su 2:0 i plasirali su se u četvrtfinale šampionata Starog kontinenta.

Tragičar Lala je jedan od najboljih fudbalera – Matijas de Liht – koji je u 55. minutu dobio direktan crveni karton zbog namernog igranja rukom. Ruski arbitar Sergej Karajsov isključio je holandsku zvezdu i Češka je rutinski iskoristila prednost igrača više.

Heroji su bili Tomas Holeš i Patrik Šik koji su u 68. i 80. minutu savladali Martena Stekelenburga i time postavila konačnih 2:0.

⏰ RESULT ⏰

😮 Did you see that coming?

🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021