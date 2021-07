Senzacija u Tokiju: Devojčica od 13 godina osvojila zlatnu medalju

Japanska skejtborderka Momiđi Nišija osvojila je danas zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju u disciplini ulična vožnja.

Nišija ima 13 godina, a zlato je osvojila sa 15,26 poena.

Japan je tako osvojio drugo zlato u Tokiju u novom olimpijskom sportu, pošto je u nedelju najbolji bio Juto Horigome.

Srebrnu medalju osvojila je takođe 13-godišnjakinja, Rejsa Leal iz Brazila sa 14,64 poena.

Japan's Momiji Nishiya and Brazil's Rayssa Leal.

They won the gold and silver, respectively, in Women's Street event in skateboarding. And both are just 13 year old.

YES, just 13.#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/5IC1IajLpr

