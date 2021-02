Serena u neobičnoj kombinaciji: Ovo je u čast najveće u istoriji (foto)

Jedna od najboljih teniserki u istoriji dominantno je otvorila prvi ovogodišnji Grand Slem. Serena Vilijams je uoči prošlogodišnjeg Roland Garosa povredila Ahilovu tetivu i bilo je pitanje da li će se oporaviti i vratiti na teren, što baš i nije tako jednostavno u 40. godini života.

Ali, kao što je i brojne probleme tokom karijere rešila, ovaj oporavak joj je bio ‘mačji kašalj’.

Serena je sama po sebi pojava i upravo je krenula u pohod na 24. gren slem trofej, ali kada obuče kostim šarolikih boja, jednostavno ne možete da ne pogledate.

Pre nekoliko godina je na RG-u igrala u crnom kombinezonu što je bilo dovoljno da je svi prozovu žena-mačka, a sada je u Melburnu na kostim ‘bacila’ više boja, a počast je odala legendarnoj američkoj atletičarki Florens Grifit-Džojner.

S toliko boja je upadala u oči i gledaoci nisu mogli da je ne primete. Obukla je jednodijelni triko u crnoj, crvenoj i roze boji, koji je otkrivao njenu levu nogu, a ‘otvorio’ desnu.

Serena on her #AusOpen outfit, inspired by Florence Griffith-Joyner.

"Yeah, I was inspired by FloJo, who was a wonderful track athlete, amazing athlete when I was growing up. (…) I was like, Oh, my God, this is sobrilliant. That's where we started." pic.twitter.com/0Q7ShNf01H

— José Morgado (@josemorgado) February 8, 2021