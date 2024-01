Sferopulos: Loša igra u odbrani i skok su naš koštali pobede

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos ocenio je da je njegova ekipa večeras izgubila od Baskonije u Evroligi pre svega zbog loše igre u odbrani i kontrole skoka.

„Borili smo se do kraja, pokušali da pobedimo kvalitetan tim, odlično smo počeli ofanzivno, ali defanzivno smo imali problema. Skokovi su im dali druge šanse iz kojih su pogađali trojke, mogu najmanje pet da se setim. Nismo kontrolisali to i to im je dalo dosta lakih poena“, ocenio je Sferopulos na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Zvezda je večeras izgubila od Baskonije sa 90:91 u 22. kolu Evrolige, iako je u pojedinim trenucima meča imala i dvocifrenu prednost, kao i vođstvo na poluvremenu od 52:43.

„Treća četvrtina je bila loša, ofanzivno vrlo loše, ali i odbrambeno, jer nismo se borili u defanzivi kada nam ne ide u napadu, da ukrademo lopte. Oni su došli do dvocifrene prednosti, ali smo mi na kraju polako istopili to u potpunosti u poslednjoj deonici. I na kraju je jedan skok, jedan šut, jedno bacanje“, rekao je Sferopulos.

On je dodao da je takmičenje u Evroligi „maraton“, ali da njegov tim mora da bude koncentrisan na svaku utakmicu.

„Moramo da nastavimo da idemo korak po korak, od meča do meča. Ne možemo da budemo u euforiji posle neke velike pobede na strani, ali ni da klonemo kada izgubimo kod kuće. Ne možemo da ostanemo u ovoj utakmici. Šta god bilo, kakav god rezultat bio, ne možemo da plačemo i budemo razočarani, jer moramo da se borimo do kraja. Moramo da naučimo iz ovoga mnogo“, rekao je trener Zvezde.

Upitan da li je ekipi nedostajalo kreativnosti u napadu izostankom Miloša Teodosića, Nikole Topića i Nemanje Nedovića, Sferopulos je rekao da se slaže sa tom konstatacijom, ali je rekao da je ekipa ipak pronalazila rešenja u napadu.

„Ne želim da pominjem povrede i ne želim da nam to bude izgovor. Naravno da je njihov izostanak problem, ali problem je večeras bila naša odbrana, ne organizacija napada, jer smo postigli 90 poena, rešili smo kreaciju šutom za tri poena, ‘post-apom'“, rekao je Sferopulos.

Za Zvezdu je večeras debitovao Džavonte Smart, a Sferopulos je rekao da je zadovoljan njegovim izdanjem, s obzirom na to da je obavio samo jedan trening, da se još privikava na vremensku zonu, ali i da ne zna imena svih saigrača“.

Trener Baskonije Duško Ivanović složio se da je kontrola skoka donela trijumf njegovoj ekipi.

„Bila je ovo vrlo teška utakmica, vrlo neizvesna, na jedan posed. Mi generalno jesmo među statistički lošijim ekipama u skoku, ali od utakmice zavisi taj ofanzivni skok. Kod ofanzivnog skoka najvažnije da se ide na skok, a to smo danas radili i to je bilo u našu korist“, rekao je Ivanović novinarima posle utakmice.

Ivanovića su navijači u Beogradskoj areni dočekali aplauzima i ovacijama, a bivši trener crveno-belih kazao je da ga je to emotivno pogodilo.

„Zahvaljujem navijačima i upravi na prijemu. Hvala im na tome, jer ja sam ovde bio samo godinu dana, a za godinu dana malo šta može da se napravi. Bio sam super zadovoljan ovde, Zvezda stvarno igra dobro, a tek će igrati kada se Teodosić i Nedović vrate“, ocenio je Ivanović.

(Beta)

