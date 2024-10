Sferopulos: Najbolja utakmica Zvezde u sezoni

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je nejgova ekipa večeras odigrala najbolju utakmicu u sezoni, u pobedi protiv Baskonije u Evroligi i istakao dobru odbranu crveno-belih.

„Ovo je timska pobeda, čestitam igračima, svi koji su igrali doprineli su pobedi. Kontrolisali smo igru svih 40 minuta, počeli smo izuzetno dobro, imali smo dvocifrenu prednost, oni su se u više navrata borili da dođu do preokreta, ali smo kontrolisali utakmicu. U nekim momentima smo igrali vrlo dobro u nekim dobro“, rekao je Sferopulos na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Zvezde pobedili su večeras Baskoniju 78:71 i ostvarili drugu pobedu u drugoj utakmici u novoj sezoni Evrolige.

„Ovo je najbolja utakmica do sada u sezoni, bolja i od Pariza. Moramo da popravimo stvari, ali igramo iznad proseka, pre svega u odbrani. Kada nije išao napad, odbrana nam je dala mogućnost da pobedimo“, dodao je Sferopulos.

On je rekao da je ekipa odličnom odbranom svela Baskoniju na 71 poen i odbranila se od najboljeg igrača španske ekipe Markusa Hauarda.

„Igrali smo organizovano u odbrani i kao tim odigrali odličnu utakmicu, tako želimo da nastavimo. Navijači su nam glasovima pomogli da pobedimo, ovo je bila prva utakmica kod kuće, želimo da ova hala bude naša tvrđava, naš zamak koji niko ne može da sruši. Moramo da se borimo u svakoj utakmici na domaćem terenu, treba nam njihova podrška“, dodao je grčki trener.

Upitan o pritisku, posle lošijeg starta u ABA ligi, Sferopulos je rekao da ima novih igrača u ekipi i da je potrebno strpljenje, ali da sam stvara pritisak, da radi svoj posao i da se ne obazire na druge priče.

Na pitanje o padu u igri kada se Baskonija primakla, Sferopulos je rekao da je to bio prazan hod jer je ekipa promašila neke otvorene šuteve i polaganja, ali da je važno da se tada nije raspala i da je dobrom odbranom uspela da zadrži prednost.

Govoreći o Kodiju Mileru-Mekintajeru, rekao je da je srećan što ima takvog igrača koji može da pogodi koš kada je potrebno, da asistira i da organizuje igru, dok je za Nemanju Nedovića rekao da ima lakšu povredu i da ga zbog toga nije u nastavku uvodio u igru.

Najbolji igrač Baskonije Hauard postigao je sedam poena večeras, a Sferopulos se osvrnuo i na igru svojih igrača Nikole Kalinića i Džoela Bolomboja.

„Bili smo koncentrisani na njega, pošto ga je teško zaustaviti kada krene da pogađa. Dobrić je obavio dobar posao, ceo tim ga je zaustavio. Za našu igru važan je i Kalinić, pomagao je ekipi na razne načine, ima iskustvo i kvalitet, srećni smo što je tu. Bolomboj je odigrao najbolju utakmicu u sezoni, iskoračio je kada je trebalo. Ovo je Džoel koga želimo da vidmo na terenu, skače, bori se za svaku loptu, završava napad, igra odbranu“, naveo je on.

Sferopulos je rekao da su potrebna 15, 16 igrača kako bi ekipa bila spremna u slučaju da se neko povredi i ponovio da je potrebno strpljenje. Istakao je da nema zamerki na rad i zalaganje na treninzima i da je tek početak sezone, kao i da zna koje greške moraju da se poprave.

Trener Baskonije Pablo Laso rekao je da je Zvezda od početka vodila i čuvala prednost, a da je dobra stvar što je njegova ekipa do kraja utakmice bila u igri.

„Potreban nam je kontinuitet, ne možemo da uradimo dobru stvar u odbrani, a lošu u napadu i obrnuto. Moraćemo da se popravimo ako hoćemo da dobijamo utakmice“, rekao je Laso.

O je naveo da Zvezda ima veoma dobar tim i igrače koji u svakom trenutku mogu da reše utakmicu.

„Tu su Kalinić, Nedović, Teodosić, Kenan. Kontrolisali su situaciju do samog kraja. Ako hoćete da ih pobedite, ne možete da čekate poslednji trenutak. Imaju odličan tim, mogu da pobede svaku ekipu jer imaju kvalitet“, naveo je Laso.

Baskonija je u prvoj utakmici u Evroligi prošle sedmice pobedila Partizan, a Laso je upitan da uporedi dve beogradske ekipe.

„To su dve totalno različite ekipe. Partizan ima totalno novi tim, nove igrače, sa neverovatnim fizičkim mogućnostima. Zvezda ima talenat i iskustvo. Bilo bi za mene loše da sada kažem da je jedan tim bolji. Još je rano pobeda protiv Partizana ne znači ništa, kao što ni ovaj poraz od Zvezde ne znači ništa. Poštujem oba kluba u Areni je teško igrati, moramo da napredujemo“, dodao je.

Na pitanje o slabijem učinku Hauarda u večerašnjoj utakmici, pošto je postigao sedam poena, trener je rekao da će trebati vremena da uđe u najbolju formu, ali i da ga je Zvezda dobro čuvala.

„Odvojili su ga od lopte, a mi moramo da naučimo da kada se to dogodi, da drugi igrači iskoriste tu šansu. Imao je tri lične greške u prvom poluvremenu, to mora kontroliše. Danas nije imao najbolju utakmicu, verovatno je sada nervozan jer misli da je mogao bolje. Mislim da svi u ekipi mogu bolje“, rekao je on.

Laso je dodao da je Evroliga izuzetno teško takmičenje i da o tome govore i rezultati iz domaćih liga za vikend, pošto su izgubili i njegova ekipa, Zvezda, Žalgiris.

Zvezda je prvi put startovala u Evroligi sa dve pobede u prva dva kola, dok Baskonija ima pobedu i poraz.

U trećem kolu Zvezda će 15. oktobra igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a Baskonija će dočekati Real Madrid.

