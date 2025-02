Sferopulos: Najvažnije je da na pravi način odgovorimo energetski

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Albe na pravi način odgovori energetski i da bude spremna da se bori.

„Svaka gostujuća utakmica je teška u Evroligi. Alba je specifičan tim, igra u svom ritmu, jedna su od najbržih ekipa u ligi. Pitanje je samo kako ćemo da odgovorimo energetski. Za nas je to najvažnije. Moraju svi da istupe, da izguraju do krajnjih granica. Ovo će nam biti četvrta utakmica za sedam dana. To me jedino brine. Energija. Moramo da budemo spremni da se borimo protiv veoma dobrog tima. Taktički treba samo pratiti plan, znamo koje su im mane i vrline“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu u Berlinu protiv Albe u četvrtak u 19 časova, u 26. kolu Evrolige.

Košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović rekao je da on i njegovi saigrači moraju da budu oprezni u duelu protiv Albe i da je ključno da njegova ekipa odigra dobru odbranu.

„Nemamo baš lepa iskustva iz tih utakmica sa Albom, naročito tamo u Berlinu. Znali su itekako da nas, ne samo namuče, nego i da nas pobede. I to u sličnim situacijama, kada njima rezultatski to nešto mnogo ne znači, a kada je nama svaka pobeda i svaka utakmica važna. Tako da sa velikim oprezom idemo tamo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, najviše u fazi odbrane, kao što je bilo sinoć i da zabeležimo važnu pobedu“, kazao je on.

Crvena zvezda je prošlu utakmicu u Evroligi odigrala u utorak, kad je na svom terenu u Beogradu pobedila Asvel 73:66, dok će nakon Albe u ponedeljak dočekati Budućnost iz Podgorice u 20. kolu regionalne ABA lige.

Crvena zvezda je šesta na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 10 poraza, dok Alba zauzima poslednje, 18. mesto sa skorom 4/21.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com