Sferopulos: Ne smemo da potcenimo Borac

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da njegova ekipa ne sme da potceni svog rivala na predstojećoj utakmici ABA lige protiv Borca iz Čačka, i da očekuje od svojih igrača da budu maksimalno koncentrisani.

„Nakon duplog kola u Evroligi okrećemo se obavezama u ABA ligi i utakmici sa protivnikom koga nikako ne smemo da potcenimo. Borac je ekipa koja ima dve vezane pobede u dve gostujuće utakmice u ABA ligi što dovoljno govori. Sa naše strane, očekujem od igrača da budu maksimalno koncentrisani i spremni da daju doprinos u ovoj utakmici i pridržavaju se plana i pripreme za ovaj meč“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u Beogradskoj areni dočekati Borac iz Čačka u nedelju od 19 časova, u devetom kolu regionalne ABA lige, a ulaz na utakmicu će biti besplatan.

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić rekao je da on i njegovi saigrači maksimalno poštuju ekipu Borca.

„Utakmice nakon velikih napora u Evroligi nikada nisu lake, uz to dolazi Borac, tim koji igra dobro na gostujućim terenima. Sa naše strane će imati maksimalano poštovanje, ali uz to poštovanje moramo da odigramo dobru utakmicu uz dobar angažman i energiju. Pozivam naše navijače da dođu, ulaz je slobodan, želimo pobedu i da u dobrom atmosferi dočekamo naredne izazove“, kazao je on.

Crvena zvezda je treća na tabeli ABA lige sa šest pobeda i dva poraza, dok Borac zauzima 12. mesto sa tri pobede i pet poraza.

Crvena zvezda je ove nedelje odigrala dve evroligaške utakmice na gostujućem terenu, prvo je u utorak pobedila Monako 98:90, pa je u četvrtak u Lionu izgubila od Asvela 74:77.

(Beta)

