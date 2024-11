Sferopulos: Odigrali smo sjajnu odbranu; Herbert: Bili su dosta odlučniji i požrtvovaniji od nas

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da je njegova ekipa današnju utakmicu Evrolige protiv Bajern Minhena kontrolisala na obe strane terena i da je za pobedu u tom duelu bila ključna odlična odbrana njegovog tima.

„Želeli smo da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo dobru pobedu, i to se desilo. Bili smo fokusirani, kontrolisali smo utakmicu na obe strane terena, odigrali smo sjajnu odbranu protiv najboljeg napada Evrolige. Želeli smo dosta pobedu i za to smo se borili, bili smo još bolji u drugom poluvremenu, bila je to dominantna pobeda kao reakcija na prošli poraz“, naveo je Sferopulos na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Bajern Minhen 101:77, u 12. kolu Evrolige.

„Imali smo vremena da radimo, bila je pauza. Poradili smo na našim problemima i na detaljima. Imali smo odličnu timsku igru, na obe strane terena smo bili dominantni. Ovo je jako važna pobeda zbog psiholoških razloga. Kad radiš na sebi ti si bolji svuda, ove 34 asistencije su smisao tima, pokazuju koliko smo dobra ekipa“, dodao je Sferopulos.

Crvena zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa skorom 6/6, dok je Bajern peti sa osam pobeda i četiri poraza.

„Odbrana je uvek ključ. Bajern je sjajna napadačka ekipa, sve počinje od odbrane. Kad igraš dobru odbranu lakše daješ poene i u napadu“, rekao je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde pohvalio je igru Ognjena Dobrića na današnjoj utakmici.

„Ognjen je uradio odličan posao, znali smo kakav kvalitet ima, bio je dominantan na obe strane terena. Pokazao je karakter i razlog zašto smo ga doveli“, kazao je on.

Sferopulos je pohvalio i igru Filipa Petruševa i rekao da od njega očekuje još bolje partije ubuduće, ali i naveo partiju Kodija Miler-Mekintajera, koji je utakmicu završio bez poena ali sa 12 asistencija i sedam skokova, kao primer mentaliteta koji traži od svojih igrača.

„Ne moraš da misliš samo o poenima, moraš dosta drugačijih stvari da radiš. Kodi je pokazao da i bez pogodaka možeš da budeš od koristi timu. Zadovoljan sam što je pokazao pravi mentalitet, da je najbitniji uspeh tima“, rekao je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde je dodao da je njegova ekipa na današnjoj utakmici bila dosta više fokusirana i psihološki spremna nego u duelu prošlog kola Evrolige protiv Partizana.

„Bili smo psihološki više spremni i fokusirani nego na utakmici protiv Partizana, bolje smo pratili plan. Protiv Partizana nam je fokus falio, danas je potpuno drugačije bilo“, naveo je on.

Sferopulos se zahvalio navijačima na podršci i rekao da mu je sav fokus na predstojećoj utakmici ABA lige protiv Spartaka iz Subotice.

Trener Bajern Minhena Gordon Herbert izjavio je da je za poraz njegove ekipe bila zaslužna požrtvovanija i odlučnija igra Crvene zvezde.

„Bili su dosta požrtvovaniji od nas. Njihova odlučnost i želja je bila dosta bolja“, naveo je Herbert.

Trener Bajerna rekao je da je njegova ekipa bila bolja kad je pokušavala da traži šuteva iz reketa, i da je pad u njihovoj igri usledio nakon odstupanja od toga.

„Startna petorka Zvezde sa (Ognjenom) Dobrićem, (Nikolom) Kalinićem i Kodi Miler-Mekintajerom je odlična defanzivno. Bili smo bolji kad smo gurali loptu unutra, ali u drugom poluvremenu nismo toliko išli na to“, dodao je on.

Herbert je naveo da je njegova ekipa mogla da bude u dosta većem zaostatku na poluvremenu, i da u drugom delu utakmice nisu pokazali pravi takmičarski pristup.

„Mogli smo da budemo u većem zaostatku na poluvremenu, nismo pokazali takmičarski pristup u drugom poluvremenu. Gubili smo duele, radili su šta su hteli i dobili su samopouzdanje“, kazao je on.

Herbert je pohvalio partiju Filipa Petruševa, kao i zamisao da Nikola Kalinić u reketu napada niže bekove njegovog tima.

