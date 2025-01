Sferopulos: Pariz je izuzetno opasan tim

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa kontroliše ritam na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Pariza, kog smatra izuzetno opasnim timom.

„Pariz će biti veoma zahtevan protivnik koji već ima šest pobeda u gostima. Izuzetno su opasni. Njihov stil igre je takav da ako te uhvate u svoj ritam, imaćeš probleme. Zato moramo da igramo našu igru, da kontrolišemo ritam i pokvarimo način na koji oni napadaju. Očekujemo veliku bitku i da će naši navijači pomoći“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u Beogradu dočekati Pariz u petak u 20 časova, u 20. kolu Evrolige.

Utakmicu protiv Pariza će propustiti kapiten crveno-belih Branko Lazić i krilni centar Majk Daum, koji će sa terena odsustvovati mesec dana zbog hirurške intervencije koju je imao na levom kolenu.

Sferopulos je dodao da ne obraća pažnju na raspored i da je fokus uvek na predstojećoj utakmici.

„Ne obraćam pažnju na raspored. Koncentrišem se samo na sledeću utakmicu. Sav fokus i trud je na ovoj utakmici. Na taj način smo došli do ovoga. Bio raspored težak ili lak, nema veze. Svaka utakmica u Evroligi je teška. Nije teško pobediti u gostima kao što je bilo pre 20 godina. Nekada davno, atmosfera je bila teška da se pobedi na strani. Sada svako može. Zato ne razmišljam kakav je mesec i kakav je raspored“, rekao je on.

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović izjavio je da su on i njegovi saigrači spremni za „atipičnu“ igru ekipe Pariza i da znaju kako da pobede francuski tim.

„Igramo kod kuće, nadamo se da će biti najbolja atmosfera do sada. Mislim da smo zaslužili sa ove dve pobede u Španiji, i nadamo se pobedi. Mislim da se ovde u januaru sezona lomi, na jednu ili drugu stranu, ali smo svesni i da dosta toga zavisi od nas. Pariz je ekipa koja igra dosta brzo, i atipično za današnju košarku, ali mislim da znamo kako da ih pobedimo, to smo pokazali i u prvoj utakmici, i mislim da ćemo spremni dočekati sve što nas čeka u petak“, kazao je on.

Crvena zvezda je šesta na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i osam poraza, dok je Pariz četvrti sa skorom 11/7.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com