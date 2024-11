Sferopulos: Poraz od Partizana je moja odgovornost, nismo bili psihički spremni

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je on odgovoran za večerašnji poraz od Partizana u Evroligi jer nije uspeo psihički da pripremi igrače za tešku utakmicu.

„Moja je odgovornost da pronađem način da budemo spremniji za ovakve utakmice. Želeli smo toliko da pobedimo danas, oni su izašli sa velikom emocijom protiv nas. Nismo se borili na zadovoljavajućem nivou, bili smo sporiji u napadu. Nismo bili mentalno čvrsti“, rekao je Sferopulos na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Zvezde izgubili su kao domaćini od Partizana 77:89, u utakmici 11. kola Evrolige.

„Večeras nismo bili spremni da igramo čvrstu utakmicu, naša agresivnost i čvrstina nisu bili na dovoljnom nivou. Defanzivno nismo bili na nivou, nismo stizali do skokova, njihov ofanzivni skok i ekstra posed su napravili probleme u četvrtoj četvrtini, nismo dolazili do lakih poena. Nismo podigli u drugom poluvremenu nivo naše čvrstine, Partizan je kontrolisao igru u drugom poluvremenu i zasluženo je pobedio“, naveo je Sferopulos.

On je rekao da ga nije iznenadila čvrsta igra Partizana.

„Očekivali smo da će Partizan da se bori. Imaju atletski sposobne igrače, ali nažalost, naša mentalna priprema nije bila dovoljno dobra da može da nadoknadi njihovu agresivnost“, naveo je grčki trener.

On se složio sa konstatacijom da je ekipi nedostajao Džoel Bolomboj, ali je rekao da to nije izgovor jer je ekipa morala da obavi bolji posao.

Upitan je zbog čega je Partizan bio bolji u svakom delu igre.

„Nismo bili mentalo čvrsti da odigramo ovu utakmicu, bili smo spori u napadu, donosili smo loše odluke, uopšte nismo bili spremni. Rekao sam već da je to moja odgovornost, da ih dovedem u bolje psihičko stanje za utakmicu“, naveo je Sferopulos.

Trener crveno-belih rekao je da je pokušavao da promeni momentum i odbranu čestim tajm-autima, zbog čega su mu ponestali u završnici, ali da ekipa „jednostavno nije bila spremna i da ništa nije funkcionisalo“.

Na konstataciju da je samo Filip Petrušev odigrao dobro, Sferopulos je rekao da igra sa igračima koje ima, a ako pronađe igrača koji pravi razliku, dovešće ga.

Upitan je da li je ekipi nedostajalo motivacije.

„Čitav tim nije bio na nivou, to je moja odgovornost, moram da pronađem način kako da se tim bori u ovakvom tipu utakmica. Nije bio nedostatak motivacije, već veliki pritisak i zbog toga nismo bili emotivno čvrsti. Bili smo na neki način favoriti, a to nije tačno. U prethodnim utakmcama ovde smo imali veliku želju za pobedom, ali iz prevelike želje nismo donosili prave odluke, tako i danas. Moramo da pronađemo način kako da to rešimo“, rekao je Sferopulos.

(Beta)

