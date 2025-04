Sferopulos: Svi u timu su spremni da se bore za pobedu protiv Efesa

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da svi članovi njegovog tima znaju važnost predstojeće utakmice Evrolige protiv Efesa i da su svi spremni da se bore za pobedu u tom duelu.

„Svi znaju važnost utakmice. Svi u timu su spremni da se bore za pobedu“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će na svom terenu u Beogradu dočekati Efes u petak u 20 časova, u 33. kolu Evrolige.

Beogradski klub će na utakmici protiv Efesa igrati bez centara Džoela Bolomboja i Luke Mitrovića, kao i krilnog centra Majka Dauma.

Sferopulos je dodao da je Efes veoma talentovan tim i da je ključno da njegovi igrači u predstojećem duelu igraju strpljivo i timski u napadu.

„Igramo protiv veoma talentovanog tima, sa iskusnim igračima koji su već osvajali Evroligu. U poslednje vreme igraju veoma dobro, imaju šest uzastopnih pobeda. Moramo da dezorganizujemo njihov napad. Na drugoj strani terena moramo da budemo strpljivi, da se lopta kreće i da pronalazimo najbolju opciju za šut“, rekao je Sferopulos, i dodao da očekuje podršku navijača tokom cele utakmice.

Beogradski crveno-beli u utakmicu protiv Efesa ulaze nakon poraza od subotičkog Spartaka (77:78) u utakmici prethodnog kola regionalne ABA lige, odigrane u ponedeljak.

Oba kluba imaju po 18 pobeda i 14 poraza, Efes je sedmi, dok je Crvena zvezda, koja bi trijumfom u predstojećem duelu osigurala barem plasman u plej-in, deveta.

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić naveo je da njegova ekipa spremno ulazi u meč protiv Efesa.

„Posle poraza u ABA ligi, neočekivanog i neplaniranog, imali smo dan pauze da ‘očistimo glavu’ za najbitniju utakmicu ove sezone, jer nam donosi direktan plasman u plej-in. Imali smo vremena, sutra se pripremamo na šuterskom treningu, mislim da je ekipa spremna. Deluju svi pozitivno, nadam se da ćemo izaći na teren kako treba. Svi su protivnici teški, nema lake utakmice. Samo jednom smo imali takvu pobedu, Virtus pre dva kola. Tabela ne znači ništa, Efes se mučio, sada igra lepo, talentovana ekipa. To je to, to nam treba, moramo da pobeđujemo“, kazao je on.

Kapacitet Beogradske arene biće umanjen za 20 odsto na utakmici protiv Efesa usled kazne Evrolige zbog „nesportskog i neodgovornog ponašanja“ navijača Crvene zvezde na utakmici prethodnog kola protiv Real Madrida.

Krilni igrač beogradskih crveno-belih Rokas Gedraitis izjavio je da je ključno da se on i njegovi saigrači bore i da igraju dobru odbranu.

„Očekujem da se borimo. Sve je u našim rukama. Iako igramo pred 80 odsto kapaciteta, znamo kakvu atmosferu naši navijači mogu da naprave. Moramo pre svega da se borimo, da osvojimo 50/50 lopte, skokove, ukrademo lopte. Moramo da želimo više pobedu od njih. Moramo da verujemo, da se borimo. Kao što trener uvek govori, sve počinje od odbrane“, rekao je Gedraitis.

(Beta)

