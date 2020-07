Silađi: Prolazim kroz rolerkoster emocija…

BEOGRAD- Srpski plivač Čaba Silađi oglasio se danas emotivnom poruku na Tviteru, na dan kad je trebalo da se takmiči na Olimpijskim igrama u Tokiju.

„Danas bi počelo plivanje na OI u Tokiju i plivao bih svoju trku na 100 prsno. Umesto toga, svakodnevno prolazim kroz rolerkoster emocija između “Ma boli me uvo više“ do “Ja ne mogu bez ovoga““. Ono što je do mene je da se nadam, radim, ćutim i čuvam sebe i druge“, napisao je Silađi.

(Tanjug)

