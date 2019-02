Simeone: Proslava nije bio lep gest, ali nisam to pokazao protivničkom timu

Trener fudbalera Atletiko Madrida Dijego Simeone rekao je posle utakmice Lige šampiona protiv Juventusa da njegova porslava gola nije bila primerena, ali da ona nije bila upućena protivničkom timu.

„Uradio sam to kao igrač u utakmici Lacio Bolonja i uradio sam to opet da pokažem našim navijačima da imamo muda. Nije bilo namenjeno protivničkom timu, bio je to gest ka našim navijačima. Nije lep gest, priznajem, ali sam osetio da moram da uradim to. Bila je veoma teška utakmica, žestoko smo se borili. Morao sam da pokažem šta osećam. Izvinjvam se svakome ko se osetio uvredjeno, ali to je došlo iz srca“, rekao je Simeone.

Atletiko je sa 2:0 pobedio Juventus u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, a Simeone je vodećigol svog tima proslavio hvatajući se za mošnice.

Sudije su pre vodećeg gola poništile pogodak Alvara Morate zbog navodnog faula nad Djordjom Kjelinijem, a Simeone je to posebno pogodilo.

Revanš meč osmine finala Lige šampiona izmedju Juventusa i Atletika na programu je 12. marta u Torinu.

