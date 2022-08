Simić iz Vojvodine igrač meseca u Superligi

NOVI SAD – Fudbaler Vojvodine Veljko Simić proglašen je danas za igrača meseca u Superligi Srbije.

Simić je postigao po gol u svim trijumfima Novosađana ove sezone protiv Napretka (1:0), Mladosti GAT (4:0) i Radničkog (K) (2:0).

Nagradu u iznosu od 100.000 dinara, koju kompanija Možart kao generalni sponzor Superlige donira najboljem igraču meseca, Simić je usmerio je na račun Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Lazarevca.

„Ovo priznanje mi svakako mnogo znači i predstavlja veliku satisfakciju za dalji rad i dokazivanje. To je lepa individualna nagrada, ali naravno, do nje ne bih došao i ništa mi ne bi značila da je nisu ispratile dobre igre i rezultati naše ekipe. Mi smo pre svega jaki kao kolektiv, koji uvek izbaci nekog pojedinca. Jako sam zadovoljan onim što smo postigli u prva četiri kola, mada mislim da je trebalo da osvojimo svih 12 bodova. No, ni ovako nije loše, pod uslovom da tako i nastavimo, jer u kontinuitetu i ponavljanju uspeha je ključ”, izjavio je Simić.

(Tanjug)

