Sin Dejana Perića novi golman rukometaša Zvezde

BEOGRAD – Sin čuvenog srpskog rukometnog golmana Dejana Perića, Nikola Perić, novi je čuvar mreže rukometaša Crvene zvezde, objavio je danas beogradski tim.

Nikola Perić potpisao je trogodišnji ugovor sa crveno-belima, u čijim redovima se proslavio njegov otac Dejan.

Perić je u Zvezdu stigao iz pančevačkog Dinama.

„Drago nam je što je Nikola sada u Crvenoj zvezdi. Mislim da je to divna stvar, sin je jednog od najboljih golmana svih vremena, Zvezdine legende i našeg prijatelja, Dejana Perića. Veliki je talenat, mi verujemo u njega, ali pred njim je i veliki rad. Imaće prostora za napredak u radu sa istaknutim trenerom, Željkom Hornjakom“, istakao je generalni direktor Crvene zvezde Nenad Peruničić.

Dolazak talentovanog golmana pozdravio je i predsednik Upravnog odbora rukometnog kluba Crvena zvezda Dragan Škrbić.

„Prepoznali smo njegov talenat i to da može da poveća kvalitet i na golu, i same ekipe, i to je prvi korak njegovog dolaska u Crvenu zvezdu. Sigurni smo da uz Željka Hornjaka može da napreduje. Porodična tradicija, i njegov otac, Dejan Perić, legenda Crvene zvezde i rukometa, su svakako dodatan motiv. Zvezda je naša kuća, kuća za sve nas. Uz njegov talenat, verujemo da će nam pomoći da dođemo do zajedničkih ciljeva. Želim mu mnogo sreće“, izjavio je Škrbić.

(Tanjug)

