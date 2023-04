Siner: Svakako da je ovo bila jedna od najvećih pobeda u karijeri

MAJAMI – Italijanski teniser Janik Siner izjavio je nakon meča sa Karlosom Alkarazom da mu je to jedna od najvećih pobeda u karijeri.

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio Španca Karlosa Alkaraza nakon preokreta sa 2:1 u setovima (6:7 (7:4), 6:4, 6:2).

„Svakako da je ovo bila jedna od najvećih pobeda u karijeri. Bio je to jako težak meč, obojica smo igrali na veoma visokom nivou. S moje strane izmenio sam nekoliko stvari od Indijan Velsa, morao sam i to je išlo na moju stranu. Srećan sam zbog toga. Ne bih da kažem šta je, ali nešto smo menjali. Mislim da je Alkaras to prepoznao i siguran sam da će i on za sledeći put nešto promeniti, tako da moram da budem spreman na to. Ipak, neću da otkrijem tajnu o čemu se radi“, izjavio je Siner.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.