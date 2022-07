Sivić pred Gziru: Prolaz dalje ne sme da dodje u pitanje

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je danas da je Gzira ozbiljan protivnik, ali da ne sme da se dovede u pitanje prolaz njegove ekipe u naredno kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Imamo obavezu prema gradu Nišu, tradiciji Radničkog i srpskom fudbalu, da prodjemo ovo kolo. Protivnik je ozbiljan, ali ne sme da se dovede u pitanje da li smo bolji. Treba to pokazati na terenu. Jedina opcija je pobeda“, poručio je Sivić na konferenciji za novinare u Nišu.

Fudbaleri Radničkog sutra od 19.00 dočekuju Gziru, u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Prvi meč na Malti završen je nerešeno 2:2, pravilo gola u gostima više ne važi, pa će se na Čairu sve rešiti.

Sivić je naveo da ekipa nije vežbala penale jer očekuje da će proći dalje u regularnom delu.

„Ne. Nismo opšte vežbali penale. Želimo da rešimo ovo što je moguće pre“, naglasio je Sivić.

Trener Nišlija nedeljama unazad apostrofira probleme u defanzivi, a danas je naveo da je „činjenica“ da Radnički traži pojačanja u odbrani.

„U potrazi smo za dvojicom štopera. Levi bek Stojanović je stigao juče. U fazi smo rešavanja problema. Mladjović sigurno neće igrati“, rekao je Sivić.

„Što se golmana tiče, moram da se priviknem na novonastalu situaciju da se na svakoj utakmici svira po neki penal protiv nas, pa da stavim golmana koji bolje brani penale. Dujmović je prošle sezone to dobro radio, pa će on braniti, da proba da odbrani penal, ako ga bude“, dodao je on.

Sivić je otkrio način na koji će njegov tima pokušati da dodje do pobede protiv Gzire.

„Ja nemam nikad taj problem, mada znam da to nije vrlina, posebno u našem poslu. Iskrenost, koga još to interesuje? Ja sam ove nedelje probao neke varijante, sutra nam treba igrač na postavljenu odbranu koji može jedan na jedan da razbije taj bunker. Juče smo probali nešto, nisam bio zadovoljan“, rekao je Sivić.

„Imamo i drugu varijantu, moram da preuzmem maksimalnu odgovornost, za prolaz u sledeće kolo moram da pronadjem tim. Biće promena, neke su uslovljene zdravstvenom situacijom, baš zato i ne mogu da izdiktiram ceo tim. Neki su roviti, čekam da vidim kako će izgurati poslednji trening“, dodao je on.

Trener Radničkog je, takodje, otkrio i imena devetorice startera.

„Braniće Dujmović, u poslednjoj liniji igraće Aksentijević, Tolordava, Jovičić i Maka Gaku, ispred njih Pejović. U navalnoj trojci, Petrov će igrati levo, Jovanović desno, a Štulić u špicu. Za preostala dva mesta u veznom redu imamo četiri kandidata“, rekao je Sivić.

On je kao „sjajan gest“ ocenio odluku selektora Srbije Dragana Stojkovića da prati utakmicu u Nišu i dodao da je to „motiv do neba“.

„Zahvalan sam mu, u pravom trenutku je stigla podrška, to je motiv do neba“, istakao je trener Radničkog.

Sivić je na kraju, govoreći o olako primljenim golovima u prethodnim mečevima, rekao da je njegov tim sam kriv.

„Niko nam nije kriv. Imamo pobedu i ne znamo šta nam se dešava. Sami smo krivi jer smo do poklonjenog gola imali 70 – 30 posed, i onda dodje momenat kada se sve preokrene“, rekao je Sivić.

„Bez obzira na sve, ne može da dodje u pitanje prolazak dalje protiv Gzire, snosim najveću odgovornost. Ako ne možeš da prodješ Maltu, idi kući“, zaključio je trener Radničkog.

Pobednik duela Radničkog i Gzite će se u trećem kolu kvalifikacija sastati sa austrijskim Volfsbergerom.

(Beta)

