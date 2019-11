Skandal: Golmana tajno snimali tokom seksa u toaletu (foto)

Golman iz Italije Mateo Voltolini sledeći put dobro će razmisliti pre nego što ode u provod.

Član italijanskog trećeligaša Ređijane je odlučio da poseti jednu diskoteku, a nakon nekoliko sati provoda, uhvaćen je kako u toaletu kluba vodi ljubav sa devojkom Đulijetom Ferari.

Matteo Voltolini will be away from the pitch for a while after being suspended by his club, the Italian Series C Reggiana, for the dissemination of a sexual video of the player in a nightclub. pic.twitter.com/US1rZaMiuJ

