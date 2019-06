Skandal: Islanđani na aerodromu maltretirali fudbalere Turske, WC četka umesto mikrofona (video)

Fudbaleri Turske su stigli u nedelju i doživeli neviđeno maltretiranje. Kako prenose mediji, Islanđani su se na svaki način potrudili da oduže boravak turskih fudbalera na aerodromu. Prvo su dugo pregledali pasoše, zatim putne torbe, ali ni to nije bilo sve.

Turkish national football team has arrived in Iceland for the fourth game of Euro 2020 qualification groups. Turkish player Emre Belozoğlu was presented a toilet brush while giving a statement to the press. pic.twitter.com/fWkvbSRPfB

— dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) June 10, 2019