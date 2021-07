Skandal na konferenciji: Novinar želeo da isprovocira Novaka, nije mu uspelo

Novak Đoković pobedio je u četvrtfinalu Mađara Martona Fučoviča i plasirao se u 10. polufinale Vimbldona u karijeri.

Appalling question once again by a “tennis journalist”… composed, classy and direct answer from Djokovic. He really does put up with a lot. pic.twitter.com/1QIyMWKHqi

Iako je nakon trijumfa bio veoma raspoložen, tako nije bilo i na zvaničnoj konferenciji nakon meča. Najboljeg tenisera sveta tamo je dočekalo provokativno pitanje jednog novinara, koji je odmah pomenuo Novakove najveće rivale, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

– Kako je bilo za vas da budete neka vrsta lošeg momka koji juri Rodžera (Federera) i Rafu (Nadala) sve ove godine – glasilo je pitanje jednog novinara koje je čak i za Bena Rotenberga, koji je ranije umeo da i te kako da „potkači“ Srbina, bilo neumesno.

One of worst opening questions I've ever heard in a press conference, good lord.

Q. What has it been like to be something of the 'bad guy' chasing after Roger and Rafa all these years?

NOVAK DJOKOVIC: I don't consider myself a bad guy. I mean, that's your opinion…#Wimbledon

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 7, 2021