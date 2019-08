Skandal u Njujorku: Rus se podsmevao Amerikancima, sudiji pokazao srednji prst (video)

Rus Danil Medvedev je savladao Felisijana Lopeza sa 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4, iako je tokom čitavog meča vodio pravu borbu ne samo sa rivalom, već i sa američkom publikom, prenose sportski mediji.

Problem je nastao kada je Rus „oteo“ peškir od skupljača loptica, za šta ga je upozorio glavni sudija Damijen Dumoa. Medvev je kasnije bacio reket u njegovom pravcu, onda gotovo „zarežao“ na njega, pa mu i pokazao srednji prst i to tako što je češao čelo.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA

— Wilfy (@whitelinefervor) August 31, 2019