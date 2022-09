Skariolo: Mi smo kao Danska 1992. ili kao Lester 2016.

MADRID – Selektor košarkaške reprezentacije Španije Serđo Skariolo izjavio je danas da je njegova selekcija napravila iznenađenje na Evrobasketu poput Lestera koji je 2016. neočekivano osvojio Premijer ligu ili poput selekcije Danske, koja je 1992. postala prvak Evrope pošto je na turniru zauzela mesto Jugoslavije u kojoj je buktao rat.

Španija je minule nedelje četvrti put postala prvak Evrope savladavši u finalu Evrobasketa Francusku sa 88:76, a sva četiri zlata „crvenoj furiji“ doneo je kao selektor Italijan Skariolo.

„Uvek mislim da možemo da uradimo dobar posao, da igramo dobru košarku, da će tim pokazati pravo lice i da će uvek biti spreman da se nadmeće. U to nikada nisam sumnjao, u želju za nadmetanjem. Međutim, kada svi predviđaju da ćete šampionat okončati osmi, a vi postanete šampion, onda je to iznenađenje. Dešavaju se iznenađenja, to je sport. Međutim sada zbog ovog šampionata koji se tek završio, teško je porediti ranije događaje. Ne sećam se da se dešavalo da ekipa kojoj predviđaju osmo mesto postane prvak. Na pamet mi pada kada je Lester postao šampion Premijer lige ili kada je Danska zauzela mesto Jugoslaviji na Evropskom prvenstvu 1992. i na kraju postala šampion. Eto, to je nešto što može da se meri sa našim iznenađenjem“, rekao je Skariolo u opširnom intervjuu za Marku.

Španija u sastavu nije imala velike NBA zvezde, ali je timskom igrom zasenila na papiru kvalitetnije rivale.

„Timovi koji su imali NBA zvezde, MVP igrače su ostali iza nas. Nivo kvaliteta je zaista bio ogroman. Košarka je takva, uvek nagradi ekipu koja pronađe timski duh na parketu. Nesebična kretnja lopte, poštovanje uloga na terenu, jak trening, pomaganje, manjak ega, to su stvari koje donose pobede u košarci koja je timski sport. Kao trener ne bih mogao da budem srećniji. Odigrali smo odličan turnir“, izjavio je Skariolo.

Ispred Italijana je sada samo legendarni Aleksandar Gomeljski, koji je osvojio šest titula prvaka Evrope sa selekcijom Sovjetskog saveza, a Skariolo je nadmašio legende srpske i jugoslovenske košarke Dušana Ivkovića i Aleksandra Nikolića.

„Iskreno ne razmišljam o tome. Pomenuli ste velike trenere, ali ne obraćam pažnju na to. Medalja će zauzeti mesto u mojoj sobi trofeja i to je to, idemo dalje. Razmišljam o narednim izazovima“, poručio je selektor košarkaške reprezentacije Španije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.