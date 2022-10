Skols: Ten Hag je pokazao nepoštovanje Ronalda

MANČESTER – Legendarni fudbaler Mančester junajteda Pol Skols izjavio je da menadžer kluba sa „Old traforda“ Erik ten Hag ne poznaje mentalitet velikih igrača, prenose britanski mediji.

Skols je reagovao posle izjave Ten Haga, koji je posle poraza u gradskom derbiju od Mančester sitija 6:3, rekao da je Kristijana Ronalda ostavio na klupi za rezerve iz poštovanja prema portugalskom fudbaleru i njegovoj velikoj karijeri.

„Mislim da Ten Hag ne razume mentalitet velikih fudbalera. Kristijano bi svakako voleo da je bio na terenu od početka utakmice, delovalo mi je da je bio ljut na klupi. Kada imate fudbalera vrhunskog kvaliteta, on mora da bude na terenu, jer na njemu ima šta da kaže. Pa šta ako je bilo 0:4 na poluvremenu? On nije srećan na klupi, on je želeo da bude na terenu“, rekao je Skols.

Skols je za Mančester junajted igrao od 1991. do 2013. godine.

„Glupost je da nije hteo da ga uvede zbog karijere, koju je imao. Ekipa je odigrala loše prvo poluvreme, a on je želeo da uradi nešto po tom pitanju. Ne kažem da bi postigao četiri gola, ali želeo je da dobije šansu. Po meni je veće nepoštovanje to što je Ten Hag ostavio Ronalda da sedi na klupi za rezerve tokom celog meča“, rekao je Skols.

(Tanjug)

