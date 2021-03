Slavna sportistkinja i voditeljka izgubila bitku s rakom (foto)

Nemačka trkačka legenda Sabine Šmic preminula je u 51. godini nakon duge borbe s rakom.

Šmimc, kraljica Nirburgringa, bila je poznato lice britanske televizije BBC zbog svog rada na emisiji Top Gear tokom godina, a prvi put se pojavila u emisiji davne 2004. godine. Prošle godine otkrila je da se potajno borila s rakom od 2017. godine.

Nirburgring, kultna nemačka trkačka staza, na svojim stranicama tragične vesti je objavila u sredu ujutru, javlja Metro.

„Nirburgring je izgubila svoju najpoznatiju ženu vozača trkačkih automobila. Sabine Šmic umrla je prerano nakon duge bolesti. Nedostajaće nam ona i njena vedra narav. Počivaj u miru Sabine!“, stajalo je u izjavi.

Podsetimo, prošle godine na Šmic je objasnila da je njeno odsustvo sa trke ‘Nirburgring Endurance Series’ posledica borbe s rakom.

„Dragi prijatelji profesionalnog moto sporta. Mnogi od vas verovatno su se pitali zašto sam bila na listi učesnika našeg Poršea u NSL-u, a zatim se nisam pojavila. Želela bih da sve objasnim ovde, mislim da to dugujem svojim / našim navijačima! Od kraja 2017. borim se protiv izuzetno upornog karcinoma koji do sada nije, uprkos svim naporima, eliminisan. Postalo je malo bolje – ali sada se vratio punom snagom. Sad moram da izvučem svu snagu i živce za svladavanje sledećih terapija… s nadom da će se nešto dobro dogoditi. Zato se opraštam ‘verovatno’ prvi put ove sezone. Uz to, želela bih da zahvalim svima na pomoći i podršci u mom svakodnevnom životu i podsticaju za daljnju borbu“, napisala je tada Šmic.

