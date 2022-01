Slavna teniserka žestoko napala Novaka: Najbolje da se odmah vrati kući (video)

Martina Navratilova, nekada prva teniserka sveta, u programu uživo oštro je kritikovala srpske navijače Novaka Đokovića u Australiji i naglasila da bi najbolji teniser sveta trebalo da se vrati kući. Čehinja je otišla toliko daleko, da je Džered Pajn, novinar, istakao da su njeni komentari „ksenofobični“.

"The best thing to happen would be for Novak to go home, but I don't think he will do that"

Tennis legend @Martina blasts Novak Djokovic over his views on vaccination and the ongoing saga about his Australian visa. pic.twitter.com/FBDQWc89Ua

