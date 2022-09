Slavnić: Sve ide kako treba, najbolji smo na turniru

BEOGRAD – Legenda srpske i jugoslovenske košarke Zoran Moka Slavnić u razgovoru za Tanjug poručio je da je košarkaška reprezentacija Srbije najbolja na Evrobasketu koji je u toku i da sve ide u pravom smeru za tim koji kao selektor predvodi Svetislav Pešić.

Košarkaši Srbije otvorili su takmičenje u D grupi sa tri pobede protiv Holandije (100:76), Češke (81:68) i Finske (100:70), a večeras ih u Pragu (21.00) očekuje duel četvrtog kola protiv Izraela.

„Ide sve kako treba. Svaki trener bi želeo da ima na početku takmičenja slabije ekipe i da posle ulazi u formu. Gledaoci mogu da procenjuju da li smo fantastični ili ne. Trener zna kakav je domet ekipe. Postavili ste mi pitanje šta će da bude kad budu jače ekipe. Mislim da smo najbolji, pod jedan. Pod dva, igramo najbolje i pod tri znaju igrači i trener protiv koga su igrali. Možemo da budemo zadovljni kako je išlo. Ovo su bila pređela, sad nas čeka glavno jelo, a nadamo se da ćemo doći do dezerta“, izjavio je Slavnić za Tanjug.

Bivši selektor Srbije podvukao je da ga raduje igra protiv Finske u kojoj nije bilo opuštanja od prvog do poslednjeg minuta.

„Volimo šoutajm. Ja to volim. Pešić nas dovodi do granice da počnemo da se plašimo. Sad me raduje što smo odigrali i drugo poluvreme ovako. Ja u ovom trenutku sam prezadovoljan u odnosu na ono na šta sam pomišljao. To potkrepljuju igra i rezultati, rezultat je u drugom planu jer su ekipe nerespektabilne. Zadovoljan sam jer nam je svima u glavi poraz od Italije u Beogradu u kvalifikacijama za Olimpijske igre, ali to je bio jedan loš dan“, rekao je Slavnić.

Trostruki evropski sampion, svetski prvak i osvajač zlatne olimpijske medalje sa Jugoslavijom smatra da Srbija ima najbolju pomoćnu postavu igrača oko dvojice lidera Nikole Jokića i Vasilija Micića.

„Mi imamo jednog MVP, drugog MVP i ostale koji mnogi da nanesu štetu svakom protivniku. Mi imamo arsenal šutera. Sem Micića i Jokića niko nije potvrđen i dokazan as, mogu da budu nezgodni ako su u šuterskom danu, i onda smo prvaci Evrope. U suprotnom, mučićemo se i promašivati kao Litvanija“, rekao je Slavnić.

Legendarni košarkaš osvrnuo se i na potencijalne rivale u borbi za medalje.

„Ako dajemo prognoze, moramo da gledamo i protivnike, u kojoj su formi. Treba da budemo optimisti. Tu se sad kriju neke opasnosti. Da li jedna Hrvatska sa tri NBA igrača može da naleti na neki svoj dobar dan. Svima su umanjene šanse da se to desi. Na primer Nemačka i Litvanija mogu da nam naprave problem. Grci su jako dobri. Slovenija u ukrštanju u borbi za medalju. Međutim, mi imamo stožera pod košem Jokića. Nama meč viner šutira sa pola metra ili dva metra, pa bolje nego Dončić sa osam metara“, izjavio je Moka.

Slavnić smatra da je selektor Svetislav Pešić velika prednost za Srbiju jer, prema njegovim rečima, ostale ekipe nemaju kvalitetne stručnjake na klupi.

„Mi imamo puno prednosti. Psihu, tradiciju, iskustvo Pešićevo. To su neke stvari gde drugi, kao Italija i Španija, imaju trenere, ali nemaju jake ekipe. Galerija maloumnih trenera je na Evropskom prvenstvu. Pešić je u velikoj prednosti. Filozofija jednog trenera i svi mi koji procenjujemo koliko je trener važan, a ja kao bivši trener, ekstremno neuspešan, napišite u zagradi nula titula, ne spadam u tu grupu. Trener treba da se pokaže kad bude stani pani. A imamo primer gde Hrvatska ima 15 razlike, a ludački bori na kraju sa Estonijom“, zaključio je Slavnić.

(Tanjug)

