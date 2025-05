Slot: Neću govoriti navijačima kako de se ponašaju prema Aleksander-Arnoldu

Trener Liverpula Arne Slot izjavio je danas da ne želi da govori navijačima kako treba da reaguju na odluku Trenta Aleksandera-Arnolda da na leto napusti klub, kada mu istekne ugovor.

Aleksander-Arnold je početkom nedelje saopštio da će po završetku ugovora 30. juna 2025. godine napustiti klub kao slobodan igrač, čime će okončati svoju dugogodišnju epizodu u Liverpulu.

Real Madrid, klub sa kojim je Aleksander-Arnold više puta povezivan tokom sezone, već je kontaktirao Liverpul s namerom da angažuje igrača pre isteka ugovora, kako bi mogao da nastupi na Svetskom klupskom prvenstvu koje počinje 14. juna u SAD.

„Ljudi imaju mišljenje o svima nama, bilo da se radi o meni, Trentu ili nekome drugom, to nije ništa novo“, rekao je Slot na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Arsenala, koja se igra u nedelju od 16.30, a preneo Bi-Bi-Si.

„Verovatno je sada to nešto intenzivnije i negativnije nego što je Trent navikao, ali ja to ne pratim previše. Neću govoriti navijačima kako da reaguju“, dodao je on.

Slot je rekao i da je i sam Trent izrazio želju da tim ostane fokusiran i da se ne opterećuje ovom odlukom.

„Svi smo razočarani, ali Trent je prvi koji je rekao da ne želi da to bude opterećenje za tim. Nadam se da će sva energija u nedelju biti usmerena ka ekipi, a što manje ka Trentu, osim ako nije pozitivna, onda neka je bude koliko god žele“, rekao je Slot.

Holandski stručnjak nije želeo da komentariše spekulacije o prelasku u Real Madrid, ali je nagovestio da zna gde će Aleksander-Arnold nastaviti karijeru.

„On to nije rekao javno. Ne mogu da komentarišem njegov naredni klub, iako i vi i ja znamo gde ide. To jednostavno ne mogu da komentarišem“, izjavio je Slot.

Slot je potvrdio da će Konor Bredli, reprezentativac Severne Irske, startovati na poziciji desnog beka protiv Arsenala.

„Svi koji vole Liverpul razočarani su jer ne odlazi samo sjajan igrač, već i divna osoba. Ali ja sam radio u AZ Alkmaru i Fejenordu, gde su svake sezone najbolji igrači odlazili. Navikao sam na takve situacije. Klub ima iskustva s tim i neko novi će iskoristiti priliku“, zaključio je Slot.

(Beta)

