Šok iz Australije: Mari u suzama najavio penziju posle Vimbldona!

Britanski teniser Endi Mari imao je veoma emitovnu konferenciju za medije u Melburnu gde je najavio da bi Vimbldon mogao da mu bude poslednji turnir u karijeri, prenose sportski mediji.

Mari je u nekoliko navrata imao suze u očima dok je pričao o problemu s kukom koji ga muči prethodne dve godine.

„Ne osećam se dobro. Mučim se dugo vremena i propatio sam mnogo poslednjih 20 meseci. Uradio sam gotovo sve kako bi se osećao bolje, ali nije pomoglo. Bolje sam nego pre 12 meseci, ali osećam i dalje dosta bola“, rekao je Mari novinarima u Melburn.

3-time Grand Slam winner and British tennis great Andy Murray plans to retire at Wimbledon this year pic.twitter.com/TgsloseYGq

