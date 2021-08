Šok: Real Madrid hoće u englesku Premijer ligu!

Fudbalski klub Real Madrid ozbiljno razmišlja o izlasku iz La Lige i priključivanju Premijer ligi ili nekom drugom elitnom takmičenju, prenosi novinar „Mundo Deportiva“ Fernando Polo.

Dobro obavešteni španski novinar napisao je da su Florentino Peres i ostali ljudi iz vrha Real Madrida umorni od očajnog tretmana koji imaju od strane prvog čoveka FS Španije Havijera Tebasa.

Predsednik „kraljevskog kluba“ poznat je po inovativnosti, te je bio glavni zagovornik stvaranja Superlige koja bi zamenila Ligu šampiona, ali taj projekat mu je, kako stvari stoje, propao jer nije imao podršku većine velikih klubova.

Ovoga puta Peres je došao na novu ideju – da pokuša da se dogovori sa Premijer ligom i da Real Madrid bude novi učesnik engleskog takmičenja.

🚨🌕| Real Madrid have seriously considered LEAVING La Liga and joining the Premier League during the last few weeks. The club is tired of being persecuted by La Liga president Javier Tebas. @ffpolo #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) August 14, 2021