Šokirao Ameriku: Pijani Brejdi na proslavi titule umalo trofej bacio u vodu (video)

Tom Brejdi, najbolji kvoterbek u američkom fudbalu, u noći između nedelje i ponedeljka je u 55. Superbolu predvodio svoj novi tim, Tampa Bej Bakanirse, do drugog šampionskog trona u klupskoj istoriji, a onda je vremešni organizator igre podlegao čarima alkohola.

.@tombrady has so many trophies he can afford to do this pic.twitter.com/peu8dJLtQX

— B/R Gridiron (@brgridiron) February 10, 2021