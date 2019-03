Solšer: Plan je da se vratim u Molde

Privremeni trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je da nije siguran da li je i dalje pod ugovorom sa Moldeom, ali da planira da se vrati u norveški klub.

Solšer je u decembru preuzeo Mančester junajted, posle otkaza koji je dobio Žoze Morinjo, a potpisao je ugovor do kraja sezone. Na početku je navedeno da je Solšer pozajmljen Junajtedu i da će se vratiti u Molde na kraju sezone, ali priča o tome da je produžio ugovor sa Moldeom, skinuta je sa klupskog sajta, preneo je Skaj.

„Nisam siguran kako to ide“, rekao je Solšer za norveške medije, upitan o svom ugovoru i zbog čega u njegovoj biografiji na Tviteru i dalje piše da je trener Moldea.

„Mislim da je ugovor istekao i da sada imam ugovor samo sa Mančester junajtedom. Možda treba novi ugovor za to (povratak u Molde). Videćemo šta piše ovde… Ne, ja sam ‘trener Moldea’. To trenutno ne radim, ali plan je da se tamo vratim“, naveo je Solšer.

Generalni direktor Moldea Ojstejn Nerland rekao je da u klubu očekuju da se Solšer vrati na kraju sezone u Premijer ligi.

„Pre Božića smo potpisali ugovor na tri godine, do kraja sezone 2021. Posle toga je Ole Gunar preuzeo posao privremenog trenera Mančester junajteda, posao koji traje do leta. On je sada zaposlen u Mančester junajtedu, ali planira da se vrati u Molde na kraju sezone“, rekao je on.

Skaj je preneo da trener može da ima ugovor samo sa jednim klubom, uprkos tome što je Solšer privremeno doveden u Junajted.

Otkako je preuzeo ekipu, Mančester junajed prikazuje dobre rezultate, uprava i navijači su zadovoljni.

U 16 utakmica, Junajted je pobedio 13 puta, dva puta je odigrao nerešeno, a jedini poraz pretrpeo je protiv Pari Sen Žermena (0:2) u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

