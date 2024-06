Španija slavila protiv Hrvatske na početku Evropskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je danas u Berlinu selekciju Hrvatske sa 3:0, u utakmici prvog kola Grupe B Evropskog prvenstva.

Strelci za Španiju na Olimpijskom stadionu u Berlinu bili su Alvaro Morata u 29, Fabijan Ruis u 32. i Dani Karvahal u drugom minutu sudijske nadoknade u prvom poluvremenu.

Španija je imala inicijativu od početka utakmice, ali velikih uzbuđenja nije bilo sve do 29. minuta.

U tom 29. minutu, Morata je iskoristio sjajno dodavanje Fabijana Ruisa i izašao ispred Dominika Livakovića i doveo Španiju u vođstvo.

Samo tri minuta kasnije, Fabijan Ruis je posle asistencije upisao i gol. On je na malom prostoru prevario nekoliko igrača Hrvatske, ušao u kazneni prostor i udarcem sa 13-14 metara savladao Livakovića.

Tačku na prvo poluvreme stavio je Karvahal u drugom minutu nadoknade. Posle centaršuta Lamina Jamala, Karvahal je lako sa peterca poslao loptu u mrežu Hrvatske.

Hrvatska je bila agresivnija na početku drugog poluvremena, ali nije uspela da ublaži poraz.

Ekipa Zlatka Dalića je najbliža golu bila u 80. minutu, ali je Unaj Simon najpre odbranio penal Brunu Petkoviću, koji je i iznudio najstrožu kaznu.

Posle odbrane golmana Španije, lopta je stigla do Perišića, a on je vratio do Petkovića koji je sa nekoliko metara poslao u mrežu, ali je taj gol posle konsultacija sa VAR-om poništen jer je Perišič ranije utrčao u šesnaesterac.

U drugoj utakmici prvog kola Grupe B večeras se u Dortmundu sastaju Italija i Albanija.

Španija će u drugom kolu šampionata Evrope igrati protiv Italije, a Hrvatska protiv Albanije.

(Beta)

