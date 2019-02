Španović predvodi tim Srbije od 10 takmičara na EP

BEOGRAD – Selektor atletske reprezentacije Srbije Edin Zuković objavio je spisak takmičara za predstojece dvoransko Evropsko prvenstvo u Glazgovu.

Srbiju će predstavljati aktuelna šampionka Evrope Ivana Španović, Milica Gardašević i Strahinja Jovančević (skok u dalj), Maja Ćirić (400 metara) i Amela Terzić (1.500), Asmir Kolašinac (bacanje kugle), Milana Tirnanić i Aleksa Kijanović (60 metara), Luka Trgovčević (60 metara prepone) i Elzan Bibić, koji ce se takmičiti u trkama na 1.500 i 3.000 metara.

Prvog dana takmičenja od 10 sati u kvalifikacijama skoka u dalj učestvovaće i Strahinja Jovančević.

„Glazgov će za mene biti treće uzastopno Evropsko prvenstvo, sada sam iskusniji i zreliji, pa očekujem da ću pružiti dobre skokove koji će uspeti da me odvedu u finale. Značajna stvar je što idem na prvenstvo sa jako dobrim samopouzdanjem koje sam stekao stabilnim i dalekim skokovima ostvarenim na mitingu u Beogradu. Tu podršku koju sam osetio u Beogradu nosiću sa sobom kao motiv u Glazgov“, rekao je Jovančević.

Velika očekivanja ima i Asmir Kolašinac u bacanju kugle, nakon „Serbian opena“ u Beorgadu.

„Zadovoljan sam formom iako to rezultatski nisam potvrdio. Možda je to i bolje jer će želja za većom daljinom otkloniti pritisak koji bih imao da sam na rezultatima od 21 metra. Nadam se da ce organizacija u Glazgovu biti na nivou one iz Beograda 2017. godine i u takvim normalnim uslovima očekujem ulazak u finale“, rekao je Kolašinac.

Evropsko dvoransko prvenstvo održava se od 1. do 3. marta u Glazgovu, uz ucešće više od 600 atletićara.

