Spanulis: Košarka mi je u krvi, Mega fantastično radi

BEOGRAD – Košarka mi je u krvi. Moja porodica mi je na prvom mestu, a odmah posle nje je košarka. Košarkom sam zaražen kao nekim virusom još od malih nogu i zbog svega toga želim nešto i ja da vratim, rekao je proslavljeni grčki košarkaš Vasilis Spanulis.

„Imam veliku želju da podelim svoje znanje i iskustvo. Još ne znam na koji način će to biti, ali svakako želim da na neki način ostanem u košarci i da joj vratim deo onoga što je ona meni dala“, rekao je Spanulis u intervjuu za TV Tanjug.

Čuveni plejmejker boravi ovih dana u Beogradu na kvalifikacionom turnir juniorske Evrolige „Adidas Next Generation Tournament Marko Ivković“.

Na pitanje da li razmišlja da postane trener rekao je da o tome razmišlja, ideja mu se dopada, ali da će videti.

Spanulis je iskoristio prioliku da pohvali rad beogradske Mege, ekipa koja je uz Barselonu i Partizan dala najviše draftovanih košarkaša za NBA ligu.

„Jedna osoba idejno stoji iza čitavog tog projekta, a to je Miško Ražnatović. On je moj agent, veoma sam zahvalan, jer smo imali sjajnu saradnju 20 godina. Ta naša saradnja prevazilazi poslovni odnos, postali smo kao porodica, veoma smo bliski prijatelji. On je sa Megom napravio neverovatnu stvar“, rekao je Spanulis.

Među najboljim košarkašima sveta trenutno su jedan Grk i jedan Srbin – Janis Adetokumbo je MVP plej-ofa, a Nikola Jokić najbolji igrač regularnog dela prošle sezone NBA lige.

„To je nešto jednistveno, da dva igrača iz Evrope budu najbolji u NBA ligi, a treći, odmah iza njih je možda Luka Dončić. Da su njihove igre toliko moćne, da su oni toliko dominantni, to sve nas Evropljane čini veoma ponosnim. To znači da ovde u Evropi radimo zaista dobar posao i da u Ameriku šaljemo igrače koji su spremni da dominiraju i budu lideri“.

Spanulis je tokm bogate karijere igrao protiv brojnih srpskih košarkaša, ali nije mogao nijednog da izdvoji.

„Mogu samo da kažem, da su srpski košarkaši veoma inteligentni. da su uvek bili veoma utrenirani i snažni. Veoma dobro znaju košarku, što i ne čudi jer je Srbija zemlja košarke. Uvek je bilo teško kada sam igrao protiv njih“, poručio je između ostalog Spanulis.

(Tanjug)

