Sportisti Rusije i Srpske uskoro na zajedničkim pripremama

BEOGRAD – Saradnja sportskih saveza Rusije i Republike Srpske, koja između ostalog, podrazumeva zajednička takmičenja, pripreme, trening centre, kampove i razmenu trenerskog iskustava, zaživeće u najkraćem mogućem roku, saopšteno je posle današnjeg sastanka u Beogradu između direktora Centra za sportsku saradnju Srpske i Srbije i prvog čoveka trkea „Beograd – Banjaluka“ Vladimira Kuvalje i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan Harčenka.

Kuvalja je krajem septembra učestvovao na Međunarodnom sportskom forumu u ruskom gradu Kemerovo, kada je obavio niz sastanaka sa predstavnicima tamošnjih sportskih saveza i najvažnijim ljudima Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Rusije.

„Ovo je veliki dan za sport i sportiste, a to će se vrlo brzo pokazati tačnim. Kao bivši sportista odlično znam da su treninzi i pripreme sa boljim od sebe najkraći put za popravljanje sopstvenih performansi. Imati privilegiju da trenirate sa najboljim, a Rusi to jesu, sigurno je sjajna stvar za sve naše sportiste i siguran sam da će je mnogi od njih iskoristiti na najbolji način. Očekujem da već do kraja godine počne svojevrsna razmena sportista iz svih sportskih grana, do tada moramo da rešimo birokratska pitanja što ne bi trebalo da bude nikakav problem, jer je ovo zajednički interes obe zemlje“, rekao je Kuvalja.

On je dobio podršku novog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da svi dogovori zažive u praksi.

„Poznato je koliko Dodik voli sport i koliko se zalaže za sve naše sportiste. Takođe, njegov odnos i politika prema Rusiji otvorili su nam mnogo vrata, a naše je da nastavimo tim putem i veze učinimo neraskidivim. Siguran sam da ćemo uspeti u našoj namerama pre svega za dobrobit sportista, koji su najbolji ambasadori jedne zemlje. Isto je i u Srbiji čiji sport je značajno napredovao od dolaska Aleksandra Vučića“, naglasio je Kuvalja.

(Tanjug)

