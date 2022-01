Sramna provokacija iz Prištine: Političarka uporedila Đokovića sa svinjama

Velika prašina se podigla oko učešća Novaka Đokovića na Australijan openu, pošto je srpski teniser objavio da putuje u Melburn jer je dobio medicinsko izuzeće za one koji nisu vakcinisani.

To je dovelo do lavine negativnih reakcija brojnih medija na Zapadu, a prednjačili su oni u Britaniji koji su sipali otrov na račun ovakve odluke. Međutim, nisu se samo oglašavali mediji i ljudi iz teniskog sveta.

“ All animals are equal, but some animals are more equal than others.”https://t.co/IyaE8lfcjJ

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) January 4, 2022